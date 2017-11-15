В Соколе во время тушения пожара нашли труп мужчины

Накануне вечером загорелся рубленый частный дом №17 на улице Новокуземкинской в Соколе. При тушении пожара там обнаружили труп мужчины.

- Сигнал о возгорании поступил в 19:54. Через шесть минут пожарные уже были на месте происшествия. В 22:05 во время тушения пожара спасатели обнаружили труп 59-летнего мужчины. Дом, общей площадью 48 кв. метра: сгорела внутренняя отделка на всей площади и чердачное перекрытие. Выяснилось, что строение принадлежит 69-летней женщине,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.