Алексей Навальный может приехать в Вологду в конце ноября

15.11.2017 [Общество]

Вологда вошла в число городов, где в ближайшее время может состояться встреча с Алексеем Навальным. Об этом сообщает координатор вологодского штаба политика Евгений Доможиров.

В понедельник активисты штаба подали в администрацию Вологды заявки на проведение митинга в следующие выходные, 25-26 ноября.

- Мы предложили администрации три места проведения. Площадь Революции, Кремлевская площадь и площадь Федулова, - пишет Евгений Доможиров.

В случае, если ни одно из этих мест не будет согласовано, команда штаба предложит вологжанам прийти в гайд-парк на улице Воровского, где областным законом разрешено собираться без уведомления.

Тем временем в Вологодской области продолжаются задержания волонтеров, имеющих отношение к штабу Навального. Так, в Череповце в понедельник в комиссии по делам несовершеннолетних и их защите рассматривалось дело об одиночном пикете. В середине июня 16-летний Дмитрий вышел на одиночный пикет с плакатом «Позор продажным судьям. Свободу Навальному». За это полицейские вменили волонтёру нарушение 54-ФЗ о митингах, как организатору одиночного пикета. Вынесение решения перенесли на 4 декабря.

А недавно полицейские составили протокол на трех волонтеров, которые 4 ноября в Череповце раздавали агитационные материалы, способствующие, как написано в полицейском протоколе, "формированию у неопределенного круга лиц положительного отношения к А. Навальному".

"Под видом распространения листовок держали в руках и раздавали прохожим воздушные шарики", - написано в протоколе.

Тэги: Навальный, митинги, юмор
Фото: vk.com/teamnavalny_vologda
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