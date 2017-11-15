Утечка газа в доме на Ананьинской в Вологде произошла из-за мужчины, который срезал вентили с батареи

Утечка газа в доме на улице Ананьинской в Вологде произошла из-за мужчины, который срезал вентили с радиатора отопления и случайно повредил газовую трубу.

Вчера около 11 часов газовикам поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на улице Ананьинской в Вологде из трубы в помещение выходит газ. Специалисты прибыли на место, перекрыли трубу, эвакуировали жителей дома и проветрили помещение.

По словам начальника Центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Вологда» Сергея Кочнева, концентрация газа в помещении была высокой, но благодаря тому, что все службы сработали оперативно, ЧС удалось избежать. Информацию о происшествии газовики передали в полицию.

- Эта квартира нежилая, раньше там располагался медпункт. Сейчас помещение пустует, но за ним закреплено ответственное лицо. На квартиру пришел муж этого ответственного лица, он пытался срезать вентили с батареи и сдать в металлолом. Когда он их снимал, он случайно задел и повредил газовую трубу, - рассказали Newsvo в пресс-службе городского УМВД.

По факту происшествия участковым была проведена проверка, однако состава преступления в действиях мужчины не нашли.