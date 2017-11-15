В Череповце пассажир сломал кисть при торможении рейсового автобуса

Накануне двое жителей Череповца получили травмы в рейсовом автобусе.

ДТП произошло в начале шестого вечера на улице Горького. Водитель рейсового автобуса №13 резко затормозил, в результате чего 61-летний пассажир получил перелом кисти, а 32-летняя пассажирка - сотрясение головного мозга. Как отмечают в ГИБДД по Вологодской области, оба пострадавших не держались за поручни.

Обстоятельства происшествия выясняются.