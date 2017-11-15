"Зуб" с площади Революции в Вологде планируют перенести в Парк ветеранов

15.11.2017 [Общество]
"Зуб" с площади Революции в Вологде планируют перенести в Парк ветеранов

Площадь Революции в Вологде могут благоустроить в рамках проекта «Городская среда», сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно проекту, благоустройство территории разделено на несколько этапов. Первый затронет ту часть, где ежегодно устанавливают новогоднюю ель. Предварительная стоимость ремонта - 50 миллионов рублей.

Предполагается выложить брусчатку вдоль аллеи рядом с храмом Иоанна Предтечи в Рощенье, а также преобразить сквер у Вечного огня. Еще один этап -  реконструкция участка рядом с мемориалом героям Октябрьской революции и Гражданской войны. Там может появиться фонтан. А "зуб" планируют переместить в Парк ветеранов.

Не отказались и от идеи восстановить на площади Спасо-Всеградский собор:

- Когда разрабатывался проект реконструкции площади Революции, все-таки был предусмотрен вариант восстановления Всеградского собора. То есть при проектировании территорию распределили так, что в случае необходимости  место для собора останется, - рассказывает архитектор Николай Майоров.

Всего в списке общественных пространств, претендующих на ремонт, 25 территорий. Так, комиссия осмотрела пешеходные зоны на ул. Первомайской и Пирогова. Требуется ремонт и скверу у ДК Льнокомбината, а также зеленой зоне у Евковского пруда, где задумано обустройство дорожек, зона для пикников, детская и спортивная площадки. Они были запроектированы вологодскими архитекторами в 1960-е годы, и с тех пор ремонтных работ там не было.

На участие в программе также претендуют 328 дворов областной столицы. Более 300 территорий комиссия уже осмотрела. Предварительно, в следующем году на реализацию программы будет направлено порядка 360 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Собственные средства, как и в этом году, намерен добавить и муниципалитет.

Войдет ли площадь Революции в список благоустраиваемых объектов проекта «Городская среда» на 2018 год, станет известно в декабре, так же как и список попавших в программу дворов .

Тэги: площадь Революции, благоустройство
Фото: newsvo.ru
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