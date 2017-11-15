Жителей Вологды просят сообщать о зеленой воде из водопроводных кранов

В Вологде коммунальщики запустили в тепловые сети подкрашенную воду. Таким образом они планируют выявить утечки на тепловых сетях и внутридомовом оборудовании: если они есть, зеленая вода потечет из кранов в квартирах. О таких случаях необходимо незамедлительно сообщать специалистам. После этого начнется поиск места, где произошла скрытая утечка, и повреждения будут устранены, сообщает пресс-служба городской администраци.

«Как правило, скрытые утечки обнаружить сложно, и в этом нам помогает введение в систему подкрашенного теплоносителя. Краситель абсолютно безвреден для человека, используется в пищевых целях - для подкрашивания соков и газированной воды», - пояснил начальник аварийно-диспетчерской службы предприятия «Вологдагортеплосеть» Андрей Просняков.

Пищевой краситель «уранин» вводится в систему теплоснабжения один раз. Циркулировать он будет от нескольких дней до одного месяца. Полный его вывод из системы зависит от количества утечек – чем их больше, тем быстрее краситель «растворится». Происходит это за счет подпитки системы свежей водой.

Подкрашенная вода заполнит теплосистему 388 зданий областной столицы. Порядка 300 из них – это жилые дома, остальные – объекты социальной сферы, спортивные сооружения и административные здания.

Если из крана потекла вода зеленоватого цвета, об этом нужно сообщить по телефонам предприятия «Вологдагортеплосеть» 75-17-20, 72-35-30. Звонки принимаются в круглосуточном режиме. Также можно позвонить в свою управляющую компанию.