В Вологде «Тойота» сбила на «зебре» 3-летнюю девочку
15.11.2017 [Происшествия]
В Вологде накануне вечером «Тойота» сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 3-летнюю девочку. Инцидент произошел около 17 часов на перекрестке улиц Пролетарская – Благовещенская.
По данным областного УГИБДД, 54-летняя женщина за рулем иномарки, поворачивая направо, допустила наезд на маленькую девочку, которая вместе с бабушкой переходила проезжую часть дороги по нерегулируемой «зебре».
Ребенок с травмами был доставлен в областную детскую больницу, где его осмотрели врачи. Сейчас девочка лечится амбулаторно.
Фото областного УМВД
14.11.2017 [Обзор Прессы]
Десятки коров остались зимовать на улице без воды в Грязовецком районе
973
0