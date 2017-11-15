В Вологде «Тойота» сбила на «зебре» 3-летнюю девочку

В Вологде накануне вечером «Тойота» сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 3-летнюю девочку. Инцидент произошел около 17 часов на перекрестке улиц Пролетарская – Благовещенская.

По данным областного УГИБДД, 54-летняя женщина за рулем иномарки, поворачивая направо, допустила наезд на маленькую девочку, которая вместе с бабушкой переходила проезжую часть дороги по нерегулируемой «зебре».

Ребенок с травмами был доставлен в областную детскую больницу, где его осмотрели врачи. Сейчас девочка лечится амбулаторно.