В Мемориальной мастерской Пантелеева в Вологде открылась "интеллигентная" выставка

В Мемориальной мастерской Александра Пантелеева открылась выставка молодых художников «Шире круг». На ней представлены около пятидесяти работ двадцати авторов из Вологды и Череповца. Этот выставочный проект реализуется в стенах мастерской уже в девятый раз.

Как отметила искусствовед Ирина Балашова, в этом году выставка невелика по количеству представленных работ, но интересна по общему настрою - искусствоведы назвали его интеллигентным. Организаторы не ставят перед собой задачу непременно показать большое собрание произведений, главный критерий – художественные достоинства работ. В этом году главными жанрами выставки стали пейзаж и натюрморт. Кроме того, представлены тематические картины, а также декоративно-прикладное искусство - изделия художников-керамистов.

По словам заведующей мастерской Марианны Мурашевой, каждая выставка молодых художников сопровождается параллельным показом работ признанного вологодского мастера. В этот раз экспозицию украсили несколько полотен самого Александра Пантелеева, по которым можно проследить творческий путь художника: от ранних пейзажей в духе реализма до картин, созданных в уникальном авторском стиле, который он называл «косоугольной живописью»

Познакомиться с работами молодых художников Вологодской области можно до 10 декабря, сообщает сайт cultinfo.ru.