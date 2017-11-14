В Вологде из-за утечки газа эвакуировали жильцов дома на улице Ананьинской

14.11.2017 [Происшествия]

В Вологде сегодня ликвидировали утечку газа в одной из квартир жилого дома на улице Ананьинской, сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Вологда».

Сигнал о происшествии поступил в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Вологда» в 11.10 утра. Женщина сообщила, что в одной из квартир двенадцатиквартирного дома на улице Ананьинской в Вологде из трубы в помещение выходит газ.

Приехавшие на место газовики увидели,  что в нежилой квартире, переоборудованной под медпункт, срезана батарея и часть газовой трубы. В результате газ напрямую поступал в помещение. Чтобы предотвратить возможность взрыва, газовики перекрыли газоснабжение подъезда (дом двухподъездный ), обеспечили интенсивное проветривание. Все жильцы дома были эвакуированы.

- Концентрация газа в помещении была высокой, но благодаря тому, что все службы сработали оперативно, ЧС удалось избежать. Необходимо еще раз напомнить жителям Вологды быть внимательнее – и, почувствовав запах газа, тут же сообщать в газовую службу по номеру «04» или «104» – с мобильного телефона любого оператора, - подчеркнул начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Вологда» Сергей Кочнев. – Это вопрос безопасности и сохранения жизни. Получив сигнал, наши специалисты выедут по указанному адресу, проведут проверку, возможно, это поможет избежать беды.

Информация о происшествии передана в полицию, обстоятельства утечки установят правоохранители.  С 15 часов газоснабжение жилых квартир дома было полностью восстановлено.

Тэги: газ, утечка газа
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вместо строительства Некрасовского моста предлагают расширить Октябрьский
Директор «Магистрали» купил памятник архитектуры в центре Вологды за 7 млн рублей
Три «Лексуса» и две «Тойоты» «Стройиндустрии» продадут с торгов 15 ноября
В госаптеке, созданной в Вологде для доступности лекарств, оказались одни из самых высоких цен в городе
В Соколе фанерный завод «УстьеЛес» остановил свою работу
В Вологде задержали убийцу женщины, погибшей рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы
Любовь с особой жестокостью. Настя
Вологжанка, забравшая из банкомата чужие 20 тысяч рублей, вернула их владельцу
В Вытегре сотрудник «Россельхозбанка» украл со счетов клиентов 3,5 млн рублей
Череповчанка из-за случайно порванной обуви избила 12-летнюю девочку и сорвала с ее шеи крестик
14.11.2017 [Обзор Прессы]

Десятки коров остались зимовать на улице без воды в Грязовецком районе

499
0
13.11.2017 [БлогоVO]

Урожай списали

3812
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде из-за утечки газа эвакуировали жильцов дома на улице Ананьинской
Череповчанка Евгения Лаленкова стала трехкратной чемпионкой Кубка России по конькобежному спорту
В Вологде отремонтируют хирургическое и нейрохирургическое отделения первой горбольницы
Два человека погибли в столкновении «Мерседеса» и КамАЗа в Кичменгско-Городецком районе
«Неотключаемых» должников за электроэнергию в Вологодской области оштрафовали за отсутствие резервных источников питания
В Вологде пенсионерка отбилась от грабителя, который хотел отобрать у нее сумку
«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым
 
14.11.2017 [Общество]

«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым

1899
0
14.11.2017 [БлогоVO]

Посетил Вологодскую городскую больницу № 1

880
0
14.11.2017 [Обзор Прессы]

Десятки коров остались зимовать на улице без воды в Грязовецком районе

499
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика