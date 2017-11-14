В Вологде из-за утечки газа эвакуировали жильцов дома на улице Ананьинской

В Вологде сегодня ликвидировали утечку газа в одной из квартир жилого дома на улице Ананьинской, сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Вологда».

Сигнал о происшествии поступил в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Вологда» в 11.10 утра. Женщина сообщила, что в одной из квартир двенадцатиквартирного дома на улице Ананьинской в Вологде из трубы в помещение выходит газ.

Приехавшие на место газовики увидели, что в нежилой квартире, переоборудованной под медпункт, срезана батарея и часть газовой трубы. В результате газ напрямую поступал в помещение. Чтобы предотвратить возможность взрыва, газовики перекрыли газоснабжение подъезда (дом двухподъездный ), обеспечили интенсивное проветривание. Все жильцы дома были эвакуированы.

- Концентрация газа в помещении была высокой, но благодаря тому, что все службы сработали оперативно, ЧС удалось избежать. Необходимо еще раз напомнить жителям Вологды быть внимательнее – и, почувствовав запах газа, тут же сообщать в газовую службу по номеру «04» или «104» – с мобильного телефона любого оператора, - подчеркнул начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Вологда» Сергей Кочнев. – Это вопрос безопасности и сохранения жизни. Получив сигнал, наши специалисты выедут по указанному адресу, проведут проверку, возможно, это поможет избежать беды.

Информация о происшествии передана в полицию, обстоятельства утечки установят правоохранители. С 15 часов газоснабжение жилых квартир дома было полностью восстановлено.