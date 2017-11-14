Череповчанка Евгения Лаленкова стала трехкратной чемпионкой Кубка России по конькобежному спорту

14.11.2017 [Спорт]

13-14 ноября в Челябинске на ледовой арене «Уральская молния» прошел II этап Кубка России по конькобежному спорту. Вологодскую область на этих соревнованиях представляли Евгения Лаленкова и Роман Москвинов.

Череповчанка Евгения Лаленкова заняла первое место на дистанциях 3000 и 1500 метров а также в масс-старте (16 кругов).

Лучший результат Романа Москвинова - 6 место на дистанции 500 метров, с отставанием от лидера, Михаила Козлова из Пермского края, на 0.53 секунды.

Следующий этап Кубка России пройдет 29-30 ноября, на нем состоится отбор участников на Чемпионат России.
 

Тэги: конькобежный спорт
Фото: vk.com/public43372209
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