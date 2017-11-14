В Вологде отремонтируют хирургическое и нейрохирургическое отделения первой горбольницы

Расходы на здравоохранение в Вологодской области в 2018 году будут увеличены еще на 100 миллионов рублей. Напомним, в октябре в заксобрании приняли решение увеличить финансирование медицины из бюджета Вологодской области в 2018 году на 1,2 миллиарда рублей.

Сегодня пресс-служба губернатора сообщила, что увеличение составит 1,3 миллиарда рублей:

- В ближайшее время ряд важнейших медицинских учреждений области ждет масштабная модернизация и реконструкция. Такое решение сегодня принял глава региона Олег Кувшинников по итогам инспектирования объектов здравоохранения.

Отметим, что о ремонте медучреждений было заявлено еще в октябре. Как сообщало тогда заксобрание, на капитальные ремонты медучреждений в 2018 году будет выделено более 100 миллионоврублей.

Первым пунктом сегодняшней рабочей поездки губернатора стала «Вологодская областная клиническая больница» на Пошехонском шоссе. В 2014 году там был создан Региональный сосудистый центр.

- Благодаря этому в областной столице за два года удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний с 827 до 647 случаев в расчете на 100 тысяч населения, - сообщает пресс-служба губернатора.

Как рассказал главный врач больницы Дмитрий Ваньков, сейчас главным препятствием для увеличения эффективности работы сосудистого центра является нехватка площадей.

- Реконструкцию, ремонт помещений и закупку оборудования необходимо закончить в течение ближайших двух лет. Мы должны создать Региональный сосудистый центр, который будет работать по лучшим медицинским технологиям ежедневно и в круглосуточном режиме. Необходимые на эти цели 360 миллионов рублей будут выделены из областного бюджета, - заверил губернатор.

Планируется, что итогом этой работы станет создание 90 дополнительных коек кардиологического и неврологического профилей, что позволит пролечивать дополнительно в год 600 пациентов с инфарктами и коронарным синдромом и 1300 пациентов с инсультами. Кроме того, в апреле 2018 года на полную мощность должен заработать проект региональной санавиации, благодаря чему время доставки пациентов до больниц планируют снизить в разы.

- В ближайшее время будут также отремонтированы хирургическое и нейрохирургическое отделения первой горбольницы. Сейчас круглосуточный хирургический стационар медучреждения имеет 709 коек, однако из-за большого числа больных врачам и пациентам приходится находиться в стесненных условиях, - сообщает пресс-служба губернатора.

По словам Олега Кувшинникова, на ремонт двух хирургических отделений горбольницы № 1 будет направлено почти 29 миллионов рублей.