Два человека погибли в столкновении «Мерседеса» и КамАЗа в Кичменгско-Городецком районе

Два человека погибли в столкновении грузопассажирского фургона «Мерседес» и тягача КамАЗ в Кичменгско-Городецком районе. ДТП произошло сегодня в 14.26 на 349 километре автодороги «Урень-Шарья-Никольск-Котлас».

По предварительным данным, фургон под управлением 60-летнего мужчины выехал на встречку и врезался в тягач марки КамАЗ. В результате ДТП погиб водитель и пассажирка «Мерседеса». Личность женщины устанавливается, по некоторым данным, это супруга водителя иномарки.

На месте происшествия работают сотрудники ОМВД России по Кичмегско-Городецкому району.