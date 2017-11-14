«Неотключаемых» должников за электроэнергию в Вологодской области оштрафовали за отсутствие резервных источников питания

Восемь организаций Вологодской области, ограничение энергоснабжения которых может привести к неблагоприятным последствиям, привлечены к административной ответственности за нарушение требований о составлении актов согласования технологической и аварийной брони. По сути это означает отсутствие резервных источников питания.

В настоящее время в Ростехнадзоре рассматривается еще 25 аналогичных дел.

За это административное правонарушение в соответствии со ст. 9.22 КоАП РФ предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей. ООО «Водолей» (Бабушкинский рн), МУП «Коммунальщик» (Устюженский рн), ООО «Череповецкие водохозяйственные системы», ООО «ТеплоЭнерго» ( Череповецкий рн), ООО «Сети» (Вологодский рн) получили штрафы от 50 до 100 тыс. рублей; ООО «Спецгидросервис» (Чагодощенский рн), ООО «Водоканал» (Кирилловский рн) и ООО «Тепловодоресурс» (Сокольский рн) – пока предупреждения о необходимости устранить нарушения.

- Губернатором Вологодской области утвержден перечень организаций, ограничение электроснабжения которых может привести к экономическим, социальным и экологическим последствиям на территории региона, - поясняет заместитель директора ПАО «Вологдаэнергосбыт» Игорь Слободин. – В этих организациях при возникновении аварийной ситуации должна быть обеспечена подача электроэнергии через резервный источник питания, который на сегодняшний день у многих отсутствует.

Так, например, объектами потребления электрической энергии ООО «Водолей» являлись артезианские скважины и водокачки, обеспечивающие центральное водоснабжение Рослятинского сельского поселения Бабушкинского района Вологодской области, где проживает свыше 1300 жителей. У ООО «Водолей» были не согласованы технологическая и аварийная бронь, отсутствовали резервные источники электропитания, что могло привести к серьезным негативным последствиям. В настоящее время ООО «Водолей» не ведёт деятельности, муниципальное имущество передано в аренду новому предприятию МУП ЖКХ «Леденгск», а вопрос с обеспечением бесперебойного энергоснабжения артезианских скважин и водокачек по-прежнему не решён.

Напомним, с 29 сентября этого года вступило в силу Постановление правительства РФ № 624, которое усилило ответственность за непринятие обеспечивающих безопасность мер. Отвечать за бездействие и необеспечение надежного энергоснабжения оборудования на социально значимых объектах руководителям и учредителям таких организаций теперь придётся в Ростехнадзоре.