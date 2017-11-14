В Вологде пенсионерка отбилась от грабителя, который хотел отобрать у нее сумку

14.11.2017 [Происшествия]

В Вологде 61-летняя пенсионерка сумела отбиться от напавшего на него грабителя. Молодой человек хотел выхватить сумку, которую женщина держала в руках, но вологжанка отвлекла его разговором и дождалась появления дворника.

Полицейским пенсионерка рассказала, что рано утром, когда она шла на работу, во дворе дома на улице Ленинградской на нее напал неизвестный. Он схватил женщину за шею и попытался вырвать из рук сумку.

- Женщина оказала сопротивление, тогда злоумышленник ударил ее кулаком по лицу. Чтобы потянуть время, потерпевшая попыталась вступить в диалог с нападавшим. Как пояснила вологжанка, она знала, что в это время ежедневно появляется дворник. Увидев его, неизвестный скрылся, - сообщает пресс-служба УМВД.

Пенсионерка описала полицейским приметы грабителя. Кроме того, сотрудники уголовного розыска изучили записи камеры видеонаблюдения, установленной на здании одной из торговых точек неподалеку. Ориентировка с приметами нападавшего была разослана всем дежурившим нарядам полиции.  

В итоге удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Вологды. Мужчина признался в содеянном. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

Тэги: грабеж
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