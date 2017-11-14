В Череповце неизвестные напали на прохожего и отобрали у него две неисправные бензопилы

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали уличных грабителей, один из которых оказался в розыске. Около дома №139 на улице Ленина трое мужчин напали на прохожего и похитили у него две бензопилы.

Со слов потерпевшего, инструмент он хотел сдать в ломбард. Однако выяснилось, что бензопилы сломаны, поэтому их не приняли. Когда мужчина возвращался из ломбарда домой, на него напали, сообщается на сайте Росгвардии.

Получив сообщение о грабеже, сотрудники Росгвардии выехали на место происшествия. На одной из близлежащих улиц они заметили троих мужчин 20, 22 и 24 лет, подходящих под описание. Их задержали и доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств.

Выяснилось, что 20-летний подозреваемый находится в розыске за ранее совершенное преступление имущественного характера.