В Череповце врачи впервые провели операцию на коленном суставе без разреза кожи

14.11.2017 [Общество]

В Череповце впервые провели операцию на вывихнутом коленном суставе артроскопическим способом. Она прошла 10 ноября оперблоке медсанчасти «Северсталь».

Операция была проведена ординатором отделения травматологии медсанчасти Алексеем Соловьевым совместно со специалистами Вологодской областной детской клинической больницы Антоном Смирновым, заведующим травматологическим отделением и Александром Стренаковым, врачом-травматологом, специалистом по артроскопии.

Обычно для того, чтобы зафиксировать надколенник при вывихе, проводят открытую операцию: на колене делается продольный разрез кожи. Артроскопия – это инновационная хирургическая методика.

- Суть ее заключается в том, что операция производится без разрезов. В области оперируемого сустава делают два маленьких прокола, в них вводят тонкий оптический прибор артроскоп, который соединен с цифровой видеокамерой. Ход операции хирург контролирует на мониторе. Кроме того, для фиксации надколенника врачи использовали современные материалы – биодеградируемые импланты, которые являются материалом нового поколения, - сообщает сайт областного правительства.

Такие импланты очень легко и точно повторяют контуры костной анатомии пациента, а потом постепенно рассасываются, перенося нагрузку на кость, что способствует скорейшему заживлению. К их плюсам относится и то, что не нужно делать повторную операцию, чтобы их достать.

Тэги: операции, здравоохранение
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