За пять лет в обустройство городской среды в Вологодской области хотят инвестировать около 2 млрд рублей

Примерно по 450 млн рублей будет вкладываться каждый год на протяжении пяти лет в обустройство комфортной городской среды на Вологодчине, заявил заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов по итогам работы семинара Министерства строительств России по вопросам реализации приоритетных проектов в сфере ЖКХ.

В Вологодской области деньги будут выделяться в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Обучающий семинар Минстроя РФ прошел 11-12 ноября в Московской области.

«В результате мы получили четкое понимание того, что вовлечение людей в формирование комфортной городской среды должно носить максимальный характер открытости. Сейчас есть возможность сделать абсолютно независимую оценку проектов. Предложений может быть масса, но определенные критерии оценки помогут выбрать тот проект, который действительно нужен людям. В результате выбор сделают сами вологжане», - отметил Виталий Тушинов.

По его словам, обсуждались и условия вхождения в программу «Комфортная городская среда». В первую очередь они связаны с собираемостью платы с граждан, с их участием в программе капитального ремонта, а также - с мероприятиями, касающимися приоритетных проектов по качественным дорогам, безопасному городу.

Виталий Тушинов добавил, что на формирование комфортной городской среды государство выделяет российским регионам порядка 20 млрд рублей.