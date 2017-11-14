В Никольске полицейские сняли с перил моста женщину, решившую покончить с собой
14.11.2017 [Происшествия]
В Никольске полицейские спасли женщину, которая перелезла через перила моста и собиралась покончить с собой.
Сотрудники ДПС Роман Заварин и Денис Сорокин, двигаясь по мосту через реку Юг, увидели, что через ограждение перелезает женщина. Учитывая высоту моста, последствия падения могли быть необратимы.
- Госавтоинспекторы сняли женщину с перил и доставили в отдел полиции. Было установлено, что 38-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим сожителем и решилась на опрометчивый поступок, - сообщает пресс-служба УМВД.
Фото областного УМВД
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