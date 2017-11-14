В Вологде подростка, напавшего на пенсионера, отправили в воспитательную колонию

14.11.2017 [Происшествия]

В Вологде вынесен приговор по уголовному делу о разбойном нападении на улице Карла Маркса, которое произошло в мае этого года. Напомним, пьяный 17-летний подросток ворвался в комнату соседа своих знакомых, ударил его ножом, а потом, приставив к горлу 59-летнего мужчины вилку, забрал телевизор стоимостью 11 тыс. рублей.

- Похищенное имущество в ходе предварительного следствия изъято следователем и возвращено потерпевшему. В суде обвиняемый принес извинения потерпевшему, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Подросток признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), пп. «а, в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

Вологодский городской суд назначил молодому человеку наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Тэги: подростки, пьянство, грабеж
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