«Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет». Интервью с Иваном Свищёвым

Евгения Сибирцева

Когда появилась новость о кандидате в мэры Иване Свищёве, мы, честно говоря, подумали, что это обычный «технический» кандидат, для количества. Однако после появления под этой новостью на нашем сайте многочисленных городских фейков, которые стали забрасывать Ивана гнилыми помидорами, стало ясно, что кандидат не «назначенный». Мы решили с ним познакомиться, чтобы узнать, откуда он взялся и чего хочет. Не поверите, оказалось, что кандидат – настоящий.

О городе

- Иван, почему вы вдруг решили стать мэром?

- А почему нет? Меня, честно говоря, удивляет сама постановка этого вопроса.

- А мне кажется, не должна удивлять. Попробуйте спросить любого прохожего на улицах Вологды, хочет ли он быть мэром. Наверняка большинство «открестятся».

- Меня удивляет вот почему. Объявлен конкурс, он открытый, публичный. Губернатор озвучил, сказал «Велкам». Я вологжанин, всегда жил в этом городе. Почему нет?

- А вы давно приняли это решение или это было спонтанно?

- «Давно» тут быть не может, я ведь не знал, что Андрей Травников уедет. Так что в этом плане мое решение можно назвать внезапным, оно обусловлено уходом руководителя. Но я человек думающий. Надеюсь, что думающий. Я знаю, как городское хозяйство устроено и как оно функционирует, я знаю, как улучшить его работу.

- Любопытно, откуда?

- Я достаточно долго работал в Вологдаоблгазе, сегодня это газовое хозяйство от Чагоды до Устюга. Ранее транспортировкой газа занимались четыре-пять компаний, в том числе Вологдаоблагаз. Это были разношерстные компании, с разным подчинением, разными тарифами. Был тренд на объединение компаний в этой сфере, и я этой работой занимался. Моей сферой ответственности были экономика, финансы, объединение технических и производственных процессов, автоматизация.

- То есть с экономикой и финансами вы на «ты»?

- На самом деле, финансы и денежные потоки – вещь вторичная, по большому счету. Более важна технология. Я занимался объединением этих компаний, в итоге получилась единая газораспределительная организация – АО «Газпромгазораспределение Вологда». Вы когда-нибудь слышали о серьезных газовых авариях в регионе? Их нет. Мы изыскивали средства на приобретение техники, формирование аварийных запасов материалов, чтобы, если не дай бог, какой-то прорыв, мы могли оперативно устранить неисправность своими силами. Это 5 тысяч километров сетей, к каждому ГРП не поставишь человека, поэтому мы развивали автоматизированную систему контроля. По сути, системы водоснабжения и теплоснабжения работают так же. Как функционирует ресурсоснабжающая организация в масштабах региона, я знаю полностью, потому что я принимал непосредственное участие в создании ее в газовой отрасли.

- Вас не останавливает тот факт, что все уже предопределено, что мэр уже «найден», как думают многие жители, что эти так называемые выборы – просто фикция?

- Да, я знаком с таким мнением, но не согласен с ним. Конкурс официально объявлен, сроки обозначены, программы комиссия готова рассмотреть. Что меня как человека думающего и имеющего четкие взгляды на то, как должна быть устроена жизнь города, может остановить? Что мне мешает свои мысли и идеи о развитии города вынести на публичное обсуждение?

- Хотела у вас спросить, почему вы выложили свою программу развития города в открытый доступ. Например, Сергей Воропанов на пресс-конференции ответил журналистам, что не будет пока про свою программу говорить, а то конкуренты могут воспользоваться.

- Пускай используют, главное, чтобы городу это помогло, я же ее не для себя писал.

- А что сейчас с городом не так?

- То, что мы имеем на сегодня, наверно, не всех устраивает. Но я не хочу вдаваться в оценку того, что происходит сейчас. Я хочу поговорить о том, как должно быть. На мой взгляд, задача мэрии и руководства любого города – решать текущие вопросы, думая о будущем. Нельзя заниматься только затыканием дыр и тем, что сейчас принято называть «ручное управление». Это же нонсенс, управление не может быть ручным с точки зрения менеджмента. Управление – это выстраивание системы алгоритмов, их отработка. Да, от решения текущих вопросов никуда не деться, но должно быть четкое понимание, куда мы придем, что мы за город, как устроены все наши системы, как город должен выглядеть и как люди должны в нем жить.

- И как должно быть потом, а не только сейчас.

- Именно. Что самое интересное, сейчас наблюдается такая тенденция, не только в Вологде, но и в стране в целом – мы вот говорим о передовом опыте и все пытаемся всех догонять. Но пока мы догоняем – оно уже ушло. А задача руководства города – заглянуть за горизонт. Да, можно сказать, наивный мечтатель, полный бред, в условиях нищеты это невозможно и т.д. Но именно в условиях дефицита ресурсов – финансовых, технологических и других – взгляд за горизонт приводит к лидерству. Иначе мы будем все время, как хаски на фото «как выглядит мир глазами ездовой собаки» - у нее все время перед глазами попа бегущей впереди собаки.

Фото doghusky.ru

О городском хозяйстве

- Иван, а у вас есть предположения, почему у нас сейчас во многих сферах решение проблем не доводится до конца? Обычно происходит так: руководство отдало приказ, в СМИ передали, что проблема будет будет решена к такому-то сроку, и на этом все «заглохло».

- Потому что необходимо перестроить ручной механизм управления, про который я говорил, наладить систему, которая не будет давать сбоев. Если мы один раз столкнулись с проблемой, мы должны понять, носит ли она системный характер или она разовая. Если она разовая, то решаем ее в ручном режиме, а если она может повториться, то мы должны выработать алгоритм ее решения, который будет работать без нашего участия. Случилась проблема – включился алгоритм.

- Мне тоже непонятно, почему у нас в городе банальные проблемы, которые повторяются из года в год, например, уборка снега, решаются каждый раз «вручную», как будто они разовые. Как раз тот случай, когда должен включаться алгоритм. Получается, или алгоритма нет, или он не работает.

- Согласен.

- У города огромный муниципальный долг, управляющие компании в долгах, ресурсоснабжающие организации в долгах. Что делать?

- У нас и у муниципальных предприятий огромные долги. Я этому поражаюсь. Долги управляющих компаний – как они могли возникнуть? Читал про миллионные долги перед теплосетями – УК «Вселенная», других управляющих компаний, речь про десятки и сотни миллионов рублей. Как такой долг может образоваться? Система же элементарно работает: прошел месяц, наступил срок – это все видно в автоматизированных системах учета. В наше время все эти электронные системы работают чётко, есть индикатор «просроченная задолженность». Нажимается кнопка обработки всех компаний, кто свыше месяца не платит. Это занимает три минуты. Распечатанные письма рассылаются должникам, через неделю смотрим, кто отреагировал, кто – нет, это еще минут 20. Потом нажимается вторая кнопка в системе, автоматически из системы выходит судебная претензия. Они направляются в суд. Через два месяца заседания. В суде все, что связано с муниципалами, с ресурсниками, рассматривается очень быстро. На третий месяц мы получаем исполнительный лист. Т.е. максимум задолженность может быть 3 месяца.

- Так они же себя банкротами обычно объявляют потом.

- Да, они объявляют себя банкротами, но они почему-то копят долги год-полтора, хотя если бы система работала, то это было бы максимум три месяца. А в рамках этого трехмесячного срока что происходит? Надо же как-то работать с этими управляющими компаниями. На самом деле задолженность населения в структуре их долгов очень невелика. Значит, проблема в управляющей компании. Может, нужно тогда ей помочь? У нас же презумпция невиновности, мы же не должны сразу предполагать, что деньги украдены. Может, они как-то работают неправильно, надо разобраться. Налоговая должна подключаться, жилищная инспекция, Роспотребнадзор и т.д.

- А если все-таки окажется, что в управляющей компании мошенники?

- Но тогда мы уже в первый месяц в результате проверок и получаем сигнал об этом, мы до этих трех месяцев не доходим. И дальше к делу уже подключаются правоохранительные органы. У нас же управляющих компаний не тысячи, не миллионы, т.е эти ситуации с неплатежами не настолько многочисленные, что каждый день придется по 10 управляющих компаний проверять. Нет. Ну, одна-две-три в месяц, не больше. Поэтому для меня эта ситуация с многомиллионными долгами в ЖКХ просто нонсенс, я не могу понять, как они копят долги годами, и почему система не работает. Есть все механизмы для того, чтобы таких ситуаций не было. Это ситуация, которой в нормально функционирующей сфере управления просто не может быть.

- Мне как жителю кажется нелепым, что у нас с какими-то банальными проблемами ЖКХ жители приходят на прием к руководителям города. Ни в одной цивилизованной стране такого нет, везде такими мелкими вопросами занимаются специалисты, конкретно отвечающие за ту или иную сферу. Как думаете, почему у нас так? Почему управленцы верхнего звена занимаются какой-то ерундой, например, неубранными кучами снега?

- Я тоже не понимаю, почему у нас письмо в приемную президента или какой-то ресурс в соцсети срабатывает быстрее, чем если бы человек обратился напрямую в структуру, которая занимается соответствующим вопросом. Значит, надо совершенствовать механизмы обращений. Срок ответа сделать не 30 дней, а меньше. А у нас люди начинают искать другие пути решения проблем, не дождавшись ответов. И город сам становится заложником этой неработающей системы. Надо жестко прописать, кто и за что отвечает, по-другому система управления не работает.

- Иван, вы готовы к тому, что вас закидают помидорами? У нас ведь уже традиция такая сложилась, что кто бы ни пришел к управлению городом, жителей никто не устраивает.

- Если ты занят делом, тебе некогда реагировать на такие глупости. Нельзя концентрироваться на том, чтобы была тишь да гладь.

- Кстати о тиши да глади. Как вы относитесь к тому, что у нас сложилась традиция умалчивать о проблемах? Во всех сферах. Взять то же здравоохранение: люди в поликлиниках и больницах сталкиваются с массой препятствий, а из официальных источников, по большей части, звучат речи, как все хорошо.

- И в образовании точно так же. Важнейшая задача, поставленная президентом - повышение уровня оплаты труда работников образования. Чтобы подтянуть зарплату, увеличили окладную часть, а стимулирующая часть, которая идет на мотивацию, сократилась. И загрузка у многих учителей выросла в разы, превышая норму. Это ненормально в два раза больше работать, а зарплату получать ту же. И эта «уравниловка» ради исполнения майских указов она же еще идет между школами. Должно же быть подушевое финансирование – где больше учеников, там больше учителя должны получать, а у нас этот принцип действует не всегда.

- И, похоже, так все и останется, ведь об этих проблемах не говорят.

- А как можно решать проблемы, если о них молчат? Если не хватает на что-то финансирования, нужно говорить об этом. Например, то ли Коми, то ли Карелия недавно честно заявили, что у них нет денег в бюджете, чтобы отдать госдолг. Правильно и сделали. Зачем отмалчиваться, чтобы усугублять проблему? Для решения проблемы надо сначала ее признать — я уверен, что и руководство страны ждет именно такого, ответственного поведения от чиновников, а не красивых отчетов. Только не посыпать при этом голову пеплом, а думать о путях ее решения.

О Вологде будущего

- Иван, давайте отвлечемся на «технический вопрос. Какие документы требуют у кандидата в мэры?

- А вот они у меня даже с собой (ред. - Иван достает из сумки папку с бумагами). Перечень на самом деле определен законодательством, ничего сложного там нет. Нужно заявление от кандидата, к нему прилагается перечень документов из 15 пунктов: анкета для поступлении на муниципальную службу, анкета для оформления допуска к сведениям, составляющим гостайну, копии паспорта, трудовой книжки, документы об образовании, СНИЛС, ИНН, военный билет, два заключения медицинской экспертизы о допуске к муниципальной службе и к гостайне. Нужно пройти осмотр психиатра, невролога, нарколога. Я уже прошел, годен. Кроме того, нужны справка об отсутствии судимостей из УМВД, сведения о сайтах и страницах в соцсетях, где есть обо мне информация, справка о доходах и расходах (моя и супруги), которую нужно сдать в департамент госслужбы правительства области. Плюс нужно предоставить программу развития города объемом до 15 страниц.

- Вы уже думали, с чего начнете?

- Для меня должность мэра – это не политика. Это народное хозяйство. Образно говоря, это завхоз городского масштаба. В менеджменте, как и в строительстве, важна стадия проектирования. Это как с домом – его нельзя строить без проекта. У нас же в последнее время во многих сфера стадия проектирования пропускается – сразу начинаем строить фундамент, ставить стены, кровлю. Но на примере с домом: вот вы хотите дом, а все люди разные, им нравятся разные дома. Проблема в том, что заказчики часто говорят, например, «Хочу дом, как у соседа» или «Как вон тот». Это неправильно. Ваш дом должен быть другим. Он зависит от того окружения, где он будет стоять, от условий размещения, от климата, от того, с какой стороны деревья и т.д. С городом то же самое. Надо понять, что мы хотим в конечном итоге, и уже исходя из этого выбрать наиболее эффективные пути достижения этих целей. На сегодня, если мы откроем программы развития Вологды, вы их наверняка читали, и зададим себе вопрос «Наш город – это какой город?», то мы не сможем на него ответить. Наш город – город чего? Череповец – индустриальный город, Новосибирск – научный центр. Все понятно. А Вологда – это какой город?

- Действительно, у кого ни спроси, кроме кружева и масла, по большому счету, никто ничего и не назовет.

- Вот. А мы должны понимать, какой это город, иначе мы не сможем его развивать. Мы и город-то, по большому счету, не ценим. Понятно, что у нас вызывает теплые чувства все, что связано с детством, но в плане перспектив для города все не так четко. Предложи человеку хорошую работу в другом месте – и многие уедут. Мы должны понимать, кто мы в будущем, но пока этого понимания нет. А это суперважно.

- Далекая от вашей сферы деятельности, но острая для Вологды тема – уничтожение памятников архитектуры. Вроде говорим о туризме, но при этом теряем исторические объекты, которые могут привлечь людей. Может, вы уже думали о том, как остановить это?

- Я не силен в урбанистике, но считаю, что создание городской среды – важный аспект. Как житель я обращаю внимание на то, что происходит вокруг, как меняется город. И здесь туризм даже вторичен, на мой взгляд. Город – это как человек. Никто тебя не полюбит, если ты не полюбишь себя сам. Туристы не поедут в город, в котором некомфортно самим жителям. Нельзя сделать так, что для туристов классно, а для горожан так себе. Нужно делать хорошо для себя, тогда поедут и туристы. Исторические объекты сами по себе, без окружающей их среды, неинтересны туристам. Люди же приезжают за совокупностью эмоций, впечатлений, поэтому сохранение исторической среды и создание комфортных условий в городе – это единственно верное решение. Особенно в центральной части города. Нельзя продавать землю в центре города, потому что это невосполнимый товар. А то продают, а потом на этом месте появляется непонятно что, как, например, на углу Предтеченской-Козленской. Если мы не знаем, что построить в каком-то месте в центре города или ситуация такова, что там никому не нужна ни гостиница, ни кафе, к примеру, то приводим этот участок в порядок, засаживаем травой и деревьями, делаем по периметру тротуар, и пускай там мамы с детьми гуляют. Давайте что-то делать для будущего поколения. Нельзя заполнять освободившиеся участки в центре города объектами, которые портят городскую среду. А если и выставлять участок на продажу, то тогда за высокую цену, и если какой-то бизнесмен захочет, то пускай покупает и строит там что-то в соответствии с нормами.

- Как будете спасать облик Вологды, если станете мэром?

- Надо заглядывать вперед, планировать будущее города. Вот стоит хрущевка, мы знаем, что через 20 лет она совсем обветшает. И мы должны знать, что мы не построим вместо нее такую же пятиэтажку, а, например, обустроим в этом месте парк. И вся территория города должна планироваться с далекой перспективой, мы должны представлять, каким будет наш город. А не так, что поставили тут такой дом, потом вдруг рядом появляется нечто совершенно в другом стиле, потом еще и еще, и все вместе это смотрится несуразно. Нужна концепция развития города, это нормально думать на 10-летия вперед.

- А ведь есть такой план. Только проблема в том, что многие пункты в нем не выполняются.

- Так это та же самая история про управление. Если мы не можем обработать заявления жителей и решить такие мелкие вопросы, тогда большие, такие, как реализация развития города, мы тем более не решим. Оно все связано. То, что у нас строится, это мрак. Невозможно смотреть на эти силикатники раскрашенные. Мне кажется, развитие нашего города должно быть не ввысь. Люди в принципе перестают ценить землю, на которой живут, когда они ютятся в 200-квартирных многоэтажках и своего клочка земли у них нет. Им и город неинтересен. Мы сами в этом виноваты.

- Но ведь все равно у нас большая часть вологжан будут жить в многоэтажках, это дешевле.

- Это зависит от того, как будут планировать развитие города. Земли рядом с городом много, подвести туда инфраструктуру – не проблема, надо просто грамотно этим заниматься. Конечно, это не через год и не через три. Но если бы это запланировали лет 10 назад, то сейчас бы это было. Планирование на 20 лет - это вполне реальные вещи, и люди, управляющие городом, обязаны заниматься таким планированием. Мы должны создать для наших детей такие условия, чтобы через 20 лет, когда они станут взрослыми, они не захотели из него уезжать, только тогда у города будет будущее. Мы должны представлять, какой Вологда будет через 20 лет, иначе мы будем продолжать строиться ввысь и деградируем. Да, сейчас даже для думающих людей не очевидна эта опасность, потому что мы живем здесь и сейчас. Но вы съездите в Воркуту – это же страшно. И это вполне реально в короткие сроки. А вы спрашиваете, почему я иду в мэры. Поэтому и иду, что мне не все равно, каким будет мой город.

От редакции: для тех, кто хочет подробнее узнать о планах Ивана Свищёва по развитию Вологды, даем ссылку на его программу. Там есть информация о ЖКХ и транспорте, городской среде, школьном образовании, городском сервисе и бюджете, а также Вологде будущего. Иван пояснил, что там кратко изложены основные идеи, поскольку объем программы ограничен 15 листами,

