В Вологде на улице Солнечной демонтировали незаконно установленные гаражи

14.11.2017 [Общество]
В Вологде на улице Солнечной демонтировали незаконно установленные гаражи

Городская администрация демонтировала два незаконно установленных на улице Солнечной в Вологде гаража. Металлические боксы возле дома №15 были установлены незаконно.

С просьбой разобраться в ситуации к городским властям обратились местные жители. Как выяснилось, гаражи находятся на муниципальной земле без разрешения. Три месяца представители городской администрации искали владельцев конструкций: размещали информацию в газете, на сайте администрации, расклеивали объявления непосредственно на гаражах.

- Найти хозяев боксов, которые бы добровольно их убрали, не удалось. Поскольку гаражи размещались на муниципальной земле без разрешения, было принято решение об их сносе. Вскрыли боксы, описали находящееся в них имущество. А сами гаражи увезли на эвакуаторе на охраняемую площадку, – пояснил консультант по транспорту отдела транспорта департамента городского хозяйства Антон Комяков.

Если владельцы боксов все же объявятся, их ждет штраф в 5 тысяч рублей. Также им придется возместить затраты на демонтаж и хранение конструкций.

Сайт городской администрации также сообщает, что в течение последнего месяца в областной столице были убраны незаконно установленные гаражи в районе Окружного шоссе и улицы Новгородской.

Тэги: гаражи
Фото пресс-службы администрации Вологды
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