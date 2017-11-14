В Вологде из ВАЗа под управлением пьяной 19-летней девушки на ходу выпал пассажир

В Вологде из машины под управлением пьяной 19-летней девушки на ходу выпал пассажир. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 ноября возле дома №66 на улице Можайского.

По данным управления ГИБДД, девушка, не имеющая водительских прав, ехала на автомобиле ВАЗ-2110 задним ходом. В это время с переднего пассажирского сидения наружу выпал 22-летний пассажир. Тем не менее, машина продолжила движение. В итоге молодой человек был госпитализирован с травмами.