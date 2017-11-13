Череповчанин Артём Кузнецов завоевал бронзу Кубка мира по конькобежному спорту

С 10 по 12 ноября в Нидерландах прошел первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Череповчанин Артем Кузнецов, вместе с партнерами по команде Русланом Мурашовым и Алексеем Есеным стал бронзовым призером командного спринта в дивизионе А. В заключительном забеге троица российских спортсменов бежала в паре во сборной США, но уже на старте у американцев случился завал, что существенно помогло россиянам.

Отметим, что на первом и втором месте сборные Канады и Норвегии. Всего же на первом этапе Кубка мира сборная России завоевала 3 золотых, 1 бронзовую и 2 серебряных медали.





