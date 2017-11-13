Волейболистки череповецкой «Северянки» стали лидерами Высшей лиги А

В четвертом туре волейбольной Высшей лиги А череповчанки принимали на своей площадке «Липецк-Индезит».



Первые две партии остались за «Северянкой». В третьем сете соперник смог выиграть партию. Окрыленные этим успехом, игроки «Липецк-Индезит» лидировали и до середины четвертой партии. Однако затем, как сообщает сайт ВК «Северянка», действия в защите Дарьи Пилипенко принесли свои плоды в виде заработанных доигровок, которые реализовала до пола Ярослава Симоненко. А в конце партии Виктория Пишина принесла команде 25-е очко, 25:18 в четвертом сете и 3:1 в матче.



Повторный матч между этими командами, состоявшийся накануне, завершился со счетом 3:0 в пользу череповецкого клуба.



После четырех туров «Северянка» единолично возглавила турнирную таблицу в Высшей лиги А, имея 8 побед в 8-ми матчах. Следующий тур команда проведет 18-19 ноября в Воронеже.

