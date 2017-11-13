Череповчанин Иван Баев стал трехкратным Чемпионом мира по кикбоксингу

С 3 по 11 ноября в столице Венгрии, Будапеште, прошел Чемпионат мира по кикбоксингу. В составе российской сборной выступали спортсмены Центра боевых искусств Череповца. "Играющий" тренер Иван Баев стал Чемпионом мира, а Вадим Дерунов, завоевавший на этих соревнованиях бронзу. В общекомандном зачете сборная России заняла 1 место.

Напомним, что это не первая медаль для Ивана Баева на Чемпионатах мира. Два года назад в Дублине Баев завоевал 2 золотые медали, а в 2013 году на подобных соревнованиях завоевал два серебра.



