В Великоустюгском районе пьяная компания забралась в чужой гараж и угнала автомобиль

13.11.2017 [Происшествия]

28-летнего жителя Великого Устюга арестовали за пьяное вождение и подозревают в угоне автомобиля. Он и два его приятеля забрались в чужой гараж и завели стоящую там «Ладу Калину», чтобы после застолья добраться домой.

Накануне ночью в Великоустюгском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Калина». В салоне находились водитель и два пассажира. Оказалось, что мужчина, управлявший машиной, пьян, кроме того, у него нет прав на управление транспортным средством и документов на машину. Для выяснения обстоятельств 28-летнего мужчину и его приятелей доставили в отдел полиции, куда на тот момент уже обратился сельчанин с заявлением об угоне его автомобиля.

- В ходе дальнейшей работы сотрудники органов внутренних дел восстановили картину происшествия. Вечером молодые люди, проживавшие в Великом Устюге, приехали к своему знакомому за город, вместе распивали спиртные напитки. Когда застолье закончилось, стали решать, как добраться обратно. Один из приятелей увидел на улице неподалеку гараж, который оказался не заперт. Отечественная автомашина, стоявшая внутри, также была не заперта. Воспользовавшись этим, мужчина сел за руль и завел машину, замкнув провода зажигания, после чего вся компания отправилась на автомобиле обратно районный центр, - сообщает пресс-служба УМВД.

В отношении устюжанина, управлявшего автомобилем, возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Кроме того, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения мужчина привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Тэги: угон
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