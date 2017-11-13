Депутат вологодского заксобрания Ольга Ширикова хочет стать мэром Вологды

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Ольга Ширикова примет участие в конкурсе на должность мэра Вологды. Сегодня она представила в комиссию необходимый пакет документов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Таким образом, на пост сити-менеджера областной столицы претендуют три человека: 10 ноября в городскую администрацию также поступили заявления от нынешнего и.о. мэра Сергея Воропанова и Ивана Свищева. Прием документов в комиссию завершился сегодня в 17 часов.

В дальнейшем комиссия, созданная на паритетных началах из представителей, предложенных правительством области и Городской думой, оценит кандидатов на должность мэра. 22 ноября члены комиссии рассмотрят все заявки, встретятся с самими кандидатами и отберут из них не менее двух человек. Возглавит комиссию губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

23 ноября на сессии Гордумы будет окончательно утвержден один из кандидатов. С назначенным по итогам конкурса мэром города Вологды будет заключен контракт.