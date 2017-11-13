В Чагоде из-за внебольничной пневмонии закрыли на карантин школу

13.11.2017 [Общество]

Чагодскую среднюю школу закрыли на карантин до 20 ноября из-за внебольничной пневмонии, сообщает районная газета «Искра».

Как сообщила заместитель руководителя администрации района Татьяна Симанова, по состоянию на 13 ноября в ЦРБ было зарегистрировано 19 пациентов (14 детей и 5 взрослых) с внебольничной пневмонией. При этом 11 из 14 заболевших детей – учащиеся Чагодской средней школы. В связи с этим принято решение о приостановке учебного процесса в образовательном учреждении. Карантинные мероприятия предположительно продлятся до пятницы включительно.

В других образовательных учреждениях района введены ограничительные мероприятия: во время каникул была проведена санитарная обработка помещений, классы выведены из кабинетной системы обучения, введены утренние «фильтры».

Тэги: карантин, школа, пневмония
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