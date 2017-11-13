Малоимущие семьи в Вологодской области продолжат получать выплаты на третьего и каждого последующего ребенка
Малоимущие семьи Вологодской области продолжат получать ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка. Мера поддержки, срок действия которой истекал в 2017 года, будет продлена до 2020 года. Соответствующую инициативу главы региона поддержали депутаты Законодательного собрания Вологодской области.
- Напомню, она предоставляется малоимущим многодетным семьям при рождении или усыновлении ребенка и до исполнения трех лет, начиная с 2013 года в рамках исполнения Указов Президента РФ. В 2017 году срок действия этой меры поддержки истекает. Однако по данным специалистов Правительства области она дала положительный эффект: количество многодетных семей за несколько лет увеличилось практически в полтора раза, - рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко. - Для малоимущих семей ежемесячная денежная выплата является значимым, а для многих и вовсе одним из основных источником доходов, и отсутствие материальной поддержки существенно снизит уровень жизни таких семей.
Согласно закону, размер выплаты будет не ниже 10613 рублей (на каждого ребенка) – именно такую сумму семьи получают в этом году. Однако окончательная цифра на 2018 год будет установлена постановлением правительства области, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.
- В Российской Федерации уже несколько лет успешно реализуется демографическая политика. С каждым годом растет количество рожденных детей и многодетных семей. И, конечно же, многим из них нужна поддержка. По оценкам экспертов, в следующем году ее могут получить более шести тысяч многодетных семей. Деньги на эти цели выделяются как из федерального, так и областного бюджетов, - пояснила председатель комитета ЗСО по социальной политике Ольга Ширикова.