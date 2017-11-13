В Великом Устюге пройдёт фестиваль «Сказочная Россия»

18 ноября Дед Мороз в Великом Устюге отметит свой день рождения. В этот день впервые в резиденции зимнего волшебника пройдет фестиваль «Сказочная Россия», в котором примут участие сказочные герои из 50 регионов России, сообщается на сайте Ростуризма.

- Суть фестиваля заключается в объединении всех сказочных персонажей страны в единый проект, который может стать одним из интереснейших туристских направлений, в основу которого лягут маршруты и программы по населенным пунктам страны, предлагающим экологический, культурно-познавательный, рекреационный, детский и другие виды туризма,- рассказывают организаторы и сообщают, что фестиваль будет транслироваться в интернете на всю страну.

Напомним, что в этот день сказочные персонажи из разных регионов России и раньше собирались в резиденции Деда Мороза на день его рождения.