Алексей Макаровский возглавит представительство Вологодской области в Москве

13.11.2017 [Политика]

Алексей Макаровский возглавит московское представительство Вологодской области при президенте РФ и правительстве РФ. Об этом сегодня в рамках оперативного совещания заявил глава региона Олег Кувшинников.

- Задача, которую Алексей Макаровский будет исполнять, она очень важна. Это, прежде всего, продвижение имиджа Вологодской области на федеральных площадках, взаимодействие с администрацией президента, правительством РФ, разработкой государственных программ с федеральным финансированием на территории нашего региона, реализация крупнейших инфраструктурных проектов с участием федерального центра, увеличением привлекаемых на территорию региона федеральных средств. Все эти задачи необходимо будет выполнять, и я думаю, что Алексей Юрьевич с этой задачей справится безусловно, - сказал Олег Кувшинников.

Напомним, должность заместителя мэра по общим вопросам, которую бывший заместитель губернатора Алексей Макаровский занимал в администрации Вологды, в октябре была сокращена.

Тэги: Макаровский, чиновники, власть
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