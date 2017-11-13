В Вологде памятники архитектуры хотят продавать за один рубль

Сегодня на пресс-конференции в администрации Вологды начальник департамента имущественных отношений Евгений Скородумов пояснил, почему памятники архитектуры в нашем городе продаются очень дешево. Он ответил, что администрация Вологды не гонится за прибылью, продавая эти здания:

- Общий посыл, еще с тех пор, как у нас был не мэр, а глава, и до сих пор остается такой: на памятниках муниципалитет денег не зарабатывает. Эта установка была согласована и с департаментом финансов: какой бы памятник, в каком бы месте ни находился, основная цель – это не зарабатывание денег, основная цель – вернуть памятник в тот вид, в котором он был изначально и запустить его в эксплуатацию.

По словам чиновника, включая памятники в план приватизации, городская администрация отдает себе отчет в том, что зачастую объекты требуют ремонта. Кроме того, какие-либо изменения всегда требуют согласований с комитетом по охране объектов культурного наследия, поскольку действуют охранные обязательства. Для реставрации нужно нанимать специальную фирму, которая уже имеет опыт работы с памятниками.

- Иными словами, в течение как минимум года, а может, и больше, новый собственник только вкладывает в объект деньги и не получает ничего обратно. Поэтому, с одной стороны, муниципалитету выгодно, чтобы объект ушел в частные руки, потому что мы снимаем с себя бремя по содержанию. Кроме того, мы ставим перед собой задачу, чтобы этот объект вернулся в город в том виде, в котором он был. Назначение может быть другое. При определении ценовой категории мы исходим именно из этого, - пояснил Евгений Скородумов.

Набережная VI Армии, 125. Фото: vologda.4geo.ru

Один из последних проданных городской администрацией памятников - историческое здание на Набережной VI Армии, 125. Вместе с земельным участком площадью 1034 кв.м. оно досталось за 7,1 млн рублей учредителю и директору ООО «Магистраль» Павлу Волкову. При этом, по словам Евгения Скородумова, здание продали дороже, чем предполагалось – стартовая цена была равна 6,18 млн рублей.

А вот с продажей, «Красных казарм», по словам Евгения Скородумова, у муниципалитета возникают серьезные проблемы. Сначала Минобороны передало в городскую собственность только здание, без земельного участка, и администрации пришлось добиваться, чтобы и земля тоже была передана. Интересующихся много, но те затраты, которые необходимы для восстановления и использования здания, слишком велики. С 2016 года объект выставлен на продажу, с тех пор цена упала с 25 млн рублей до 7,8 млн рублей.

Чернышевского, 2.

Евгений Скородумов также рассказал, что никто не хочет покупать деревянный дом купца Назарова на Чернышевского, 2, который горел несколько раз. Вопрос о его перемещении все еще обсуждается.

- На Чернышевского, 2 есть еще проблема с переносом, потому что по законодательству об объектах культурного наследия их даже переносить не все можно. Вот если он тут стоит, хоть ты тресни, даже если он мешает, он все равно будет здесь. Мы все прекрасно понимаем, что у нас проблема с этим памятником такая, что из-за него мы даже мост отремонтировать не можем. И никто его не купит, потому что в этом месте его эксплуатировать ни подо что нельзя, с учетом того, что он уже на 2 метра ниже дороги. Мы пытаемся провести процедуру его переноса, его нужно ставить на другое место. И мы вот это понимаем, а товарищам, которые это решение принимают, это еще нужно доказать. Управление культуры место подобрало, мы даже провели переговоры с инвестором, который вроде бы готов, но вот в этой цепочке что-то не срастается: то один не может, то второй.

Между тем, аукцион на разработку научно-проектной документации для переноса дома на Предтеченскую, 44 был проведен еще в январе 2017 года. На один только проект переноса дома собираются потратить 1,5 млн рублей - именно такую сумму предложило ООО "Наследие", ставшее победителем аукциона. Это фирма, выполняющая реставрационные работы на региональном памятнике - бывшей гостинице "Пассаж" на М.Ульяновой, 2.

- Памятники мы будем продавать и дальше, мы готовим новую схему их реализации по федеральному закону, когда их можно оценить за рубль. Это будет наша первая практика. Мы получили эскизный проект нашего управления культуры, и мы вот с этим эскизником будем пробовать продавать. Пока объект еще не готов, анонсировать пока не буду, вы увидите все это чуть-чуть попозже. Это новая норма законодательства, она направлена на сохранение объектов культуры. Земельный участок, конечно, будет продаваться по другой цене, - говорит Евгений Скородумов.

По предварительным данным, вопрос о продаже памятников архитектуры за 1 рубль депутаты рассмотрят на декабрьской сессии Гордумы.

Напомним, в прошлом году в Вологодской области установили льготную аренду для объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в неудовлетворительном состоянии. Начальный размер арендной платы установлен в размере 1 рубль за 1 квадратный метр площади объекта в год.