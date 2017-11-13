В Вологде скончался писатель Исаак Подольный

13 ноября в Вологде скончался писатель, краевед, почетный профессор Вологодского педагогического университета Иссак Подольный. Ему было 88 лет. Как сообщает пресс-служба городской администрации, писатель умер в реанимации областной больницы.

Напомним, в этом году Исааку Подольному было присвоено звание «Почетного гражданина Вологды», награждение прошло во время празднования Дня города.

Исаак Подольный - Заслуженный Соросовский учитель, автор книг по химии, педагогике и краеведению, повестей «Опаленные огнем», «Людям ХХI века о Холокосте», «Они победили», «Такая музыка была». Его книга «Что было – то было. Записки счастливого человека» стала лауреатом Всероссийского конкурса «Самая добрая книга страны».

Он также работал в школе, этим летом Исаак Подольный написал статью о проблемах современного образования для "Учительской газеты".

Прощание состоится 15 ноября в 11 часов в областной филармонии.