Футбольный клуб «Череповец» занял 7 место в финальном турнире первенства России



Футбольный клуб «Череповец» завершил участие в финальном турнире первенства России среди команд третьей лиги на 7 месте.

Матч с ростовским «Ростсельмаша» закончился поражением череповчан со счетом 1:3. Во втором и третьем матчах группового этапа, с «Торпедо-Димитровград» и «Звездой» из Санкт-Петербурга, череповчане также потерпели поражение - 3:5 и 1:2 соответственно.



В первом матче за 5-8 место с псковским «Автофаворитом» сильнейшего удалось выявить только в серии пенальти, где удачливее были футболисты «Автофаворита» - 5:4.



В матче за 7-8 место череповчане обыграли «Дзержинск-ТС» со счетом 3:1. Дублем отметился Егор Кострюхин, ещё один гол забил Вадим Зубавленко.

