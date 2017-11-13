Футбольный клуб «Череповец» занял 7 место в финальном турнире первенства России

13.11.2017 [Спорт]


Футбольный клуб «Череповец» завершил участие в финальном турнире первенства России среди команд третьей лиги на 7 месте.

Матч с ростовским «Ростсельмаша» закончился поражением череповчан со счетом 1:3. Во втором и третьем матчах группового этапа, с «Торпедо-Димитровград» и «Звездой» из Санкт-Петербурга, череповчане также потерпели поражение - 3:5 и 1:2 соответственно.


В первом матче за 5-8 место с псковским «Автофаворитом» сильнейшего удалось выявить только в серии пенальти, где удачливее были футболисты «Автофаворита» - 5:4.

В матче за 7-8 место череповчане обыграли «Дзержинск-ТС» со счетом 3:1. Дублем отметился Егор Кострюхин, ещё один гол забил Вадим Зубавленко.
 

Тэги: Футбол
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