Вологжанка получила условный срок за то, что ударила пакетом сотрудника Росгвардии

21-летняя вологжанка получила условный срок за то, что оскорбляла и ударила картонным пакетом по голове сотрудника Росгвардии.

Инцидент произошел 31 января в ТРЦ «Рио»: молодая покупательницаустроила скандал в одном из отделов торгового центра.

- Когда на место происшествия прибыли двое сотрудников регионального управления Росгвардии, женщина ударила картонным пакетом с вещами по лицу одного из представителей власти, причинив побои, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Кроме того, девушка в присутствии других людей оскорбляла обоих представителей правопорядка, чем, по мнению следствия, «унизила честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов». В суде вологжанка свою вину признала полностью. Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.