Череповчане стали призерами Чемпионата мира по фехтованию на колясках



Александр Курзин стал бронзовым призером среди мужчин-саблистов, разделив третье место с французом Янником Ифби. В матче за золотые медали в этой дисциплине боролись россиянин Альберт Камалов и итальянец Алессио Сари, победа осталась за Италией.



Еще одну бронзовую медаль в турнире шпажистов, в категории C, в копилку российской сборной принес Дмитрий Беляев. Победителем в этой категории стал украинец Сергей Швакин, на втором месте - москвич Сергей Баринов.



Как сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета, сборная России завоевала 19 медалей, четыре из которых золотые.



