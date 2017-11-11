Вологжанка, забравшая из банкомата чужие 20 тысяч рублей, вернула их владельцу
В Вологде пенсионер поблагодарил полицейских за помощь в возвращении денег, которые он снял в банкомате и забыл забрать.
Некоторое время назад мужчина обратился в полицию по поводу хищения у него 20 тысяч рублей. Он рассказал полицейским, что снимал в одном из банкоматов города деньги с карты, на которую ему перечисляется пенсия. Отвлекшись, он забрал карту и отошел от банкомата, забыв забрать деньги. Почти сразу же пенсионер вернулся обратно, но денег уже не было.
Розысками пресутпника руководил заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Вологде майор полиции Петр Ефремов.
- Изучив записи с камеры видеонаблюдения, оперативники выяснили, что деньги забрала женщина, которая следом за мужчиной подошла к банкомату. В ходе дальнейшей работы, в течение нескольких дней сотрудники полиции установили личность подозреваемой и ее местонахождение. Как пояснила женщина, увидев значительную сумму, она поддалась минутному искушению и забрала деньги себе, о чем в последствии пожалела. Всю сумму она вернула пенсионеру, - сообщает областное УМВД.