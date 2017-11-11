Вологжанка, забравшая из банкомата чужие 20 тысяч рублей, вернула их владельцу

11.11.2017 [Происшествия]

В Вологде пенсионер поблагодарил полицейских за помощь в возвращении денег, которые он снял в банкомате и забыл забрать.

Некоторое время назад мужчина обратился в полицию по поводу хищения у него 20 тысяч рублей. Он рассказал полицейским, что снимал в одном из банкоматов города деньги с карты, на которую ему перечисляется пенсия. Отвлекшись, он забрал карту и отошел от банкомата, забыв забрать деньги. Почти сразу же пенсионер вернулся обратно, но денег уже не было.

Розысками пресутпника руководил заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Вологде майор полиции Петр Ефремов.

- Изучив записи с камеры видеонаблюдения, оперативники выяснили, что деньги забрала женщина, которая следом за мужчиной подошла к банкомату. В ходе дальнейшей работы, в течение нескольких дней сотрудники полиции установили личность подозреваемой и ее местонахождение. Как пояснила женщина, увидев значительную сумму, она поддалась минутному искушению и забрала деньги себе, о чем в последствии пожалела. Всю сумму она вернула пенсионеру, - сообщает областное УМВД.

Тэги: кража, банкоматы, МВД
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