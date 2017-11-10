В Грязовецком районе в сгоревшем деревянном доме нашли чьи-то останки

10.11.2017 [Происшествия]

На месте пожара в деревянном доме на станции Бушуиха в Грязовецком районе обнаружили останки неизвестного происхождения.

- Сигнал о возгорании поступил в 1:58. В 2:38 на место происшествия прибыло первое подразделение. Добирались долго, плохие дороги и расстояние почти 40 км. В 2:41 пожар локализовали. Потом началась проливка и разбор завалов, которая продолжалась до 6:57. В 5:33 обнаружили останки. Отправили на экспертизу. По результатам исследования можно будет говорить о предварительной причине возгорания,- рассказали в УМЧС по Вологодской области.

Здание одноэтажное деревянное, общей площадью 35 кв. метров с шиферной кровлей. Внутренняя и внешняя отделка здания повреждена по всей площади.

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