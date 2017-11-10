В Доме Корбакова покажут военную драму "Холодное танго" Павла Чухрая

10.11.2017 [Культура]

28 ноября в Доме Корбакова можно будет посмотреть картину режиссера Павла Чухрая "Холодное танго".

Лента снята по мотивам повести Эфраима Севелы «Продай твою мать», в главных ролях Юлия Пересильд и Реналь Мухаметов. В отличие от романа в фильме нет рассуждений о еврейском народе, вынужденном блуждать по миру, о «сущности еврейства, о страдании как цене за принадлежность».

Это фильм - о необычной истории дружбы, любви и ненависти двух людей, чья жизнь складывается совсем не так, как они мечтали. В самом начале картины зритель попадает в первую половину XX века. В Литве происходят серьезные социальные перемены. Мир меняется, а люди еще не подозревают, что вскоре их ждет одно из самых трагических событий за всю историю существования цивилизации - Вторая мировая война.

Автор кинокартины знакомит нас с главными героями - Лаймой и Максом. Дети, которые вначале не испытывают друг к другу симпатии, в последствии влюбляются, но их разлучает война. Вернувшись с нее Макс узнает, что Лайма предала их любовь. Надежда на счастье внезапно оборачивается трагическим открытием, когда он узнает о том, что возлюбленная является дочерью врага.

 «Холодное танго»  - это первая работа Павла Чухрая за последние десять лет. Фильм снимался при поддержке Министерства культуры РФ.

В Доме Корбакова ленту покажут в рамках цикла "Новые имена в Российском кино".

Тэги: фильмы, кино
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