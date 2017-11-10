В Соколе фанерный завод «УстьеЛес» остановил свою работу

В Соколе в начале ноября перестало работать фанерное производство «УстьеЛес». В правительстве Вологодской области говорят, что это произошло из-за проблем с поставкой сырья, а руководство завода заявило Newsvo, что у них украли оборудование.

К решению проблемы подключился замгубернатора Михаил Глазков, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Генеральный директор предприятия сообщил, что причиной остановки фанерного производства стала нехватка сырья. В результате разногласий между собственниками предприятия возникла проблема с обеспечением доставки заготавливаемой древесины, - цитирует пресс-служба правительства слова замгубернатора Михаила Глазкова. - Мощности предприятия полностью обеспечены лесными ресурсами, поскольку ООО «Устьелес» реализует приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов и имеет в долгосрочной аренде лесосеку в количестве более 260 тысяч кубометров.

В областном правительстве отмечают, что сейчас прорабатывается вопрос альтернативных способов доставки сырья, в течение следующей недели предприятие намерено возобновить производство фанеры.

Однако, по всей видимости, нехватка сырья – не единственная причина остановки «УстьеЛеса». Гендиректор предприятия Владимир Сверчков рассказал корреспонденту Newsvo, что с предприятия пропало некоторое оборудование, оргтехника и документация.

- Произошло воровство. Пропало лесопильное оборудование, тракторы. Проводится инвентаризация, сейчас рано говорить о выводах. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту хищений, я думаю, в связи с этим вся бухгалтерия убежала вместе с документами с работы. Я их найти не могу, но органы следствия их ищут. Что касается работы. Сейчас собирается новый коллектив управления предприятием. На следующей неделе предприятие начнет работать. Там еще повреждена часть техники, будем разбираться, повреждена она в процессе работы или в процессе вмешательства. Техника ремонтируется, документы будем искать. В связи с этим предприятие и остановилось, - рассказал Newsvo гендиректор ООО «Устьелес» Владимир Сверчков.

По его словам, вчера с работниками предприятия было проведено собрание, всем им будет выплачена заработная плата. Возобновить работу руководство завода надеется уже на следующей неделе.

Мы направили запрос в областное УМВД с просьбой прокомментировать возбуждение уголовного дела по факту кражи на заводе.

Напомним, фанерный завод "УстьеЛес" начал работать в 2015 году, вторую линию по производству фанеры запустили в начале 2017 года.