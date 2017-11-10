В Вологде из-за расширения дороги перенесли светофор на улице Гончарной

В Вологде в рамках ремонтных работ на улице Гончарной в середине октября перенесли светофор, который стоит с правой стороны при выезде на Ленинградскую. Теперь он расположен ближе к магазину на улице Гончарной, 1.

- Работники МБУ «Дорремстрой» перенесли транспортный и пешеходный светофор за пределы уширяемой полосы движения, установили (для улучшения видимости) транспортный светофор на удлиненной консоли над проезжей части. Работы были выполнены оперативно, установлены новые дорожные знаки «Движение по полосам» без остановки движения транспорта с минимальными неудобствами для участника дорожного движения, - сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, конкурс на осуществление ремонта улицы Гончарной был объявлен 18 сентября, завершить работы планируют до конца года.

После ремонта движение по улице будет осуществляться на большей части отрезка по трем полосам, а при выезде на улицу Ленинградскую – по четырем.