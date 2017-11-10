В Вологде вместо строительства Некрасовского моста предлагают расширить Октябрьский

Планы по строительству Некрасовского моста, которые в 2014 году сдвинулись на неопределенный срок, заменили предложением расширить Октябрьский мост. Чиновники говорят, что возведение Некрасовского моста очень дорогой проект. Примечательно, что его стоимость, согласно официальным данным, за несколько лет выросла больше, чем в два раза: если в 2014 году городские власти озвучили цифру в 1,3 млрд рублей, то сейчас она выросла до 3 млрд рублей.

Как сообщает сайт правительства области, сейчас в Вологде изучат возможность реконструкции и расширения Октябрьского моста, поскольку это дешевле, чем строить новый мост в створе улицы Некрасова.

- Мы понимаем, что строительство нового моста повлечет колоссальные финансовые затраты, поэтому к решению этой проблемы необходимо подходить постепенно. Стоимость проекта более трех миллиардов рублей, - сказал и.о. мэра Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, изначально стоимость объекта называлась другая - в администрации Вологды говорили, что на строительство моста требуется более 1,300 млрд рублей. Однако в 2014 году появилась новость, что строительство Некрасовского моста перенесено на неопределенный срок из-за недостатка финансирования. Стоимость объекта внезапно выросла – его стали оценивать в 2,5 млрд рублей. Такая же сумма называлась в администрации города и в феврале 2017 года. Теперь мост оценивают в 3 млрд рублей.

Не менее любопытным трансформациям подвергся и источник финансирования. Если в 2014 году городские власти заявили, что 1,3 млрд рублей на возведение моста планируется привлечь из федерального бюджета, то в феврале 2017 года к этому источнику добавился областной бюджет.

А накануне Сергей Воропанов заявил, что заявиться на софинансирование проекта нереально:

- Мост исключительно муниципальный. Он не является транзитным и не соединяет региональные или федеральные трассы, поэтому заявиться в Минтранс или Росавтодор на софинансирование проекта фактически нереально.

По мнению губернатора области Олега Кувшинникова, проект нового моста достаточно перспективный, но при этом крайне дорогой, поэтому на первом этапе необходимо решить текущие задачи:

- Мы должны завершить выход на федеральную трассу после Лукъяновской развязки, а также расшить узкие места по улице Чернышевского. В первую очередь, необходимо проработать вопрос о возможности реконструкции и расширения Октябрьского моста до четырех полос, об организации перекрестка с круговым движением или светофорным регулированием на пересечении улиц Орлова и Черенышевского, а также об исполнении проспекта Победы в четырехполосном варианте на всем протяжении.

Областные власти считают, что эти решения позволят увеличить пропускную способность магистралей и снять транспортную проблему в центральной части города. В итоге было принято решение, что позднее, с учетом ввода в эксплуатацию обхода города и завершения реконструкции Окружного шоссе будет проведен комплексный анализ транспортных потоков с привлечением экспертов профильных федеральных институтов. Заключение специалистов станет основой для принятия решения о целесообразности строительства нового моста.

Отметим, что в феврале 2017 года строительство Некрасовского моста одобрило сообщество архитекторов Вологды.

Изначально планы по строительству этого моста озвучивались как уже принятое решение. Так, в 2013 году глава Вологды Евгений Шулепов на презентации проекта «Насон-город» заявил, что мост будет построен в декабре 2015 года. Потом сроки перенесли на 2016 год, а позже - на неопределенный срок.