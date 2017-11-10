Как сэкономить на электроэнергии: советы Вологдаэнергосбыта

Грамотный подход к потреблению электроэнергии поможет сэкономить средства и рационально использовать природные ресурсы. Накануне Международного дня энергосбережения, который отмечается 11 ноября, Вологдаэнергосбыт напоминает вологжанам, за счет чего можно экономить траты на электроэнергию.

Если «умные» сети, интеллектуальный учёт и удаленное тарифное меню – большей частью проекты, то экономить на лампочках в квартире можно уже сейчас (см. инфографику). Светоизлучающий элемент светодиодных источников света работает дольше, чем несколько традиционных ламп накаливания, и расходует намного меньше электроэнергии.

Вологдаэнергосбыт подготовил расчет по конкретной двухкомнатной квартире:

А заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын приводит цифры в целом по стране:

- На освещение приходится порядка 13% общего энергопотребления в России. Это порядка 100 млрд кВт*ч в год, около трети этой электроэнергии расходуется домохозяйствами. - Потенциал энергосбережения в сфере освещения составляет не менее 40%. А замена ламп накаливания на светодиодные позволит сэкономить свыше 70 миллиардов рублей. - Существующие сегодня лампы накаливания являются неэффективным источником света: только около 5% потребляемой энергии расходуется на само освещение, остальное - на тепло. Светодиодная продукция в 10 раз эффективнее.

Как еще можно экономить?

- Приобретать электроприборы и бытовую технику с высоким рейтингом энергопотребления (класса А+, А++, А+++). Это относится к стиральным машинам, холодильникам, мультиваркам и другим видам электроприборов и бытовой техники.

- Современные многотарифные приборы учета можно программировать на учет потребления электроэнергии с разделением по времени (зонам) суток. «Ночной» тариф меньше «дневного». Если вы используете посудомоечные и стиральные машины, электрообогреватели преимущественно в ночное время, переход на расчет по тарифам, дифференцированным по зонам суток, может дать экономию.

- Для больших квартир эффективным способом сэкономить электричество станет зонирование системы освещения, а также установка датчиков движения. Такие датчики автоматически включают освещение, когда человек входит в комнату, и выключают его, когда в комнате никого нет.

- Чтобы экономить, нужно точно знать, сколько тратишь. Иными словами, энергосбережение начинается с качественного учёта, значит, важно следить за исправностью электросчетчика, вовремя и точно передавать показания. Самый быстрый и бесплатный способ – сайт Вологдаэнергосбыт.рф и мобильное приложение.