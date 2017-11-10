В Вологодской области увеличат выплаты на содержание детей-сирот в приемных семьях

Выплаты на содержание детей-сирот в семьях Вологодской области планируют увеличить с 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

- В настоящий момент выплаты на детей дошкольного возраста составляют 5980 рублей, на школьников и студентов - 8234 рубля. Последнее увеличение произошло 1 июля 2016 года. По предложению губернатора выплаты будут проиндексированы до 10105 рублей с 1 января 2018 года. Эта сумма будет равна как для ребят, которые посещают детский сад, так и для школьников и студентов, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко. – Депутаты уверены, что эта мера положительно повлияет на устройство детей в замещающие семьи. В прошлые годы она уже показала свою эффективность.

Так, за 9 месяцев 2017 года число ребят, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 14% - до 666, а число приемных семей выросло на 6,2%.

«По данным специалистов правительства области, прежде всего, это связано с материальным стимулированием родителей. По прогнозам увеличение размера ежемесячной выплаты позволит сократить численность сирот еще на 150-160 детей и увеличить к 2020 году долю ребят, воспитывающихся в семьях до 90%», - резюмировал Андрей Луценко.

Отметим, что в проекте закона о бюджете области на 2018 год и два плановых периода предусмотрены дополнительные 136,4 миллиона рублей на повышение ежемесячной выплаты на содержание детей-сирот в замещающих семьях. Окончательно законопроект планируется рассмотреть на 15-й сессии ЗСО, которая состоится 29 ноября. В случае если депутаты примут предлагаемые поправки, закон вступит в силу 1 января 2018 года.