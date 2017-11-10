Три заочные школы допобразования начнут работать в Вологодской области в ноябре

10.11.2017 [Общество]

Три заочные школы дополнительного образования заработают в Вологодской области с 13 ноября. Это школа естественнонаучной направленности «Календарь природы: астрономия и фенология», школа  социально-педагогической направленности «Служение Отечеству: события и имена», а также туристическо-краеведческая школа под названием «Тайны земли вологодской».

Подобный проект реализуется в регионе впервые. Его разработали педагоги «Регионального центра дополнительного образования детей».

- Цель проекта заочных областных школ – дать школьникам Вологодской области возможность получать качественное дополнительное образование независимо от места проживания и социального статуса, - сообщает сайт областного правительства.

Участниками проекта смогут стать школьники 6-10 классов образовательных организаций Вологодской области без ограничений по уровню стартовой подготовки или месту проживания.  Продолжительность учебного года в каждой из школ будет составлять 22 недели. Обучение будет бесплатным.

Очно-заочная форма обучения включает самостоятельное выполнение обучающимися различных заданий в течение учебного года. Получать их дети смогут по электронной почте. Каждое задание будет дополнено методическими материалами по теоретическим вопросам той или иной темы. Количество и сроки выполнения заданий определяются программой обучения. В течение года обучающиеся будут иметь возможность получения индивидуальных консультаций педагогов, ведущих обучение. Ребята, успешно усвоившие программу, получат сертификат об окончании выбранной ими заочной школы.

Запись в школы ведется с 13 по 24 ноября на сайте АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей». Там же можно получить более подробную информацию о конкурсе.

Тэги: дополнительное образование, школьники
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Директор «Магистрали» купил памятник архитектуры в центре Вологды за 7 млн рублей
Три «Лексуса» и две «Тойоты» «Стройиндустрии» продадут с торгов 15 ноября
Дом, которого нет
Вологодская область собирается взять в кредит 1 млрд рублей
В Вологде задержали убийцу женщины, погибшей рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы
Любовь с особой жестокостью. Настя
В госаптеке, созданной в Вологде для доступности лекарств, оказались одни из самых высоких цен в городе
В администрации Великого Устюга приставы за долги забрали «Toyota Camry»
И.о. мэра Вологды Сергей Воропанов назвал чрезвычайной ситуацию со снегопадами в городе
Госконтракт на строительство первого этапа нового моста через Шексну в Череповце заключили с АО «ВАД»
10.11.2017 [Спорт]

ФОК на стадионе «Витязь» в Вологде обещают начать строить в 2018 году

841
0
09.11.2017 [Общество]

В госаптеке, созданной в Вологде для доступности лекарств, оказались одни из самых высоких цен в городе

4478
6
10.11.2017 [Экономика]

В Соколе фанерный завод «УстьеЛес» остановил свою работу

876
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовецком районе в сгоревшем деревянном доме нашли чьи-то останки
В Доме Корбакова покажут военную драму "Холодное танго" Павла Чухрая
В Соколе фанерный завод «УстьеЛес» остановил свою работу
В Вологде из-за расширения дороги перенесли светофор на улице Гончарной
В Вологде вместо строительства Некрасовского моста предлагают расширить Октябрьский
Как сэкономить на электроэнергии: советы Вологдаэнергосбыта
В Вологодской области увеличат выплаты на содержание детей-сирот в приемных семьях
 
09.11.2017 [Общество]

В госаптеке, созданной в Вологде для доступности лекарств, оказались одни из самых высоких цен в городе

4478
0
10.11.2017 [БлогоVO]

Сова в Вологде

343
0
10.11.2017 [Обзор Прессы]

Бедный, но не бледный

96
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика