Три заочные школы допобразования начнут работать в Вологодской области в ноябре

Три заочные школы дополнительного образования заработают в Вологодской области с 13 ноября. Это школа естественнонаучной направленности «Календарь природы: астрономия и фенология», школа социально-педагогической направленности «Служение Отечеству: события и имена», а также туристическо-краеведческая школа под названием «Тайны земли вологодской».

Подобный проект реализуется в регионе впервые. Его разработали педагоги «Регионального центра дополнительного образования детей».

- Цель проекта заочных областных школ – дать школьникам Вологодской области возможность получать качественное дополнительное образование независимо от места проживания и социального статуса, - сообщает сайт областного правительства.

Участниками проекта смогут стать школьники 6-10 классов образовательных организаций Вологодской области без ограничений по уровню стартовой подготовки или месту проживания. Продолжительность учебного года в каждой из школ будет составлять 22 недели. Обучение будет бесплатным.

Очно-заочная форма обучения включает самостоятельное выполнение обучающимися различных заданий в течение учебного года. Получать их дети смогут по электронной почте. Каждое задание будет дополнено методическими материалами по теоретическим вопросам той или иной темы. Количество и сроки выполнения заданий определяются программой обучения. В течение года обучающиеся будут иметь возможность получения индивидуальных консультаций педагогов, ведущих обучение. Ребята, успешно усвоившие программу, получат сертификат об окончании выбранной ими заочной школы.

Запись в школы ведется с 13 по 24 ноября на сайте АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей». Там же можно получить более подробную информацию о конкурсе.