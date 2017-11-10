До конца года школьники Вологды могут взять в библиотеках книги из «Почетного списка IBBY»

10.11.2017 [Общество]

До конца декабря в Вологде будет проходить акция «Детская книга на пьедестале почета». Школьники смогут взять в городских библиотеках книги, которые завоевали детские литературные премии и входят в «Почетный список IBBY - Международного совета по детской книге».

В список вошли «Зимняя девочка» Сергея Иванова, «Приключения Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла в переводе Леонида Яхнина, «Вирус ворчания» Сергея Махотина и другие. Узнать книгу из списка можно будет по яркому стикеру на обложке издания.

Обсуждать прочитанное будут на литературных часах, выставках и беседах в рамках акции «ПервоКлассное чтение».

Также в рамках проекта «Детская книга на пьедестале почета» с 1 января по 24 мая 2018 года среди вологодских первоклассников пройдет конкурс на звание « Самого читающего первого класса ». Его выберут по количеству прочитанных классом книг, числу посещений детьми городских библиотек. Кроме того, учащиеся каждого класса должны будут выбрать любимую книгу и презентовать ее.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить заявку (они выложены на сайтах городских библиотек).

Тэги: книги, чтение
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