Причиной долгого ожидания автобусов в Прилуках в ПАТП-1 назвали рейд ГИБДД

10.11.2017 [Общество]

Жители Прилук в Вологде жалуются на задержки рейсов автобусов №22 и 28, обслуживаемых «ПАТП-1». Вчера утреннего автобуса пассажирам пришлось ждать около часа.

- Сегодня жители!!Прилук!не могли просто уехать, не в школу не на работу! Автобусов не было! За час прошли два полных!дайте автобусов больше!Жалобы уже писали!а результат!Дети опоздали в школу в садик! – написала в соцсети вологжанка Евгения Колмыкова.

Корреспонденту Newsvo девушка рассказала, что, как обычно, пришла вместе с ребенком на остановку в 7 утра, в 7.10 должен был прийти автобус № 22, а после него – автобус №28. Однако ни того, ни другого не было.

- 14-й тоже ходил часто, а тут - ни того, ни другого. Стояли час с ребёнком. Вообще, у нас с автобусами непорядок, - говорит девушка.

В отделе эксплуатации «ПАТП-1», в который мы обратились за комментарием по данной ситуации, сообщили, что накануне в городе был рейд ГИБДД, проводился осмотр автобусов, и из-за этого они вышли на линию с задержкой.

Тэги: ПАТП-1, автобусы
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