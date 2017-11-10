В Вытегре сотрудник «Россельхозбанка» украл со счетов клиентов 3,5 млн рублей

В Вытегорском районе передано в суд дело о хищении 3,5 млн рублей со счетов клиентов «Россельхозбанка». В краже подозревается один из сотрудников местного офиса финансового учреждения.

- По версии следствия, в октябре и декабре 2016 года обвиняемый, являясь управляющим операционным офисом в г. Вытегра АО «Россельхозбанк», используя свое должностное положение, путем обмана клиентов банка похитил с их счетов более 3,5 млн. рублей, - сообщает областная прокуратура.

Управляющего обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями УК: «Мошенничество, совершенное в крупном размере», «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», а также «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере».