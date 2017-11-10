Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов

Скончался писатель-сатирик Михаил Задорнов. Эту информацию агентству городских новостей «Москва» сегодня подтвердила телеведущая Регина Дубовицкая.

- Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная, - сказала она.

До этого о смерти писателя также сообщил телеканал РЕН ТВ, на котором выходила его передача.

Год назад, в октябре 2016 года писатель сообщал, что у него диагностирован рак мозга и ему предстоит пройти курс химиотерапии. Задорнов также известен как автор теорий об этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критиковало научное сообщество. В рамках своих путешествий писатель посещал и Вологодскую область.