Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов

10.11.2017 [Общество]

Скончался писатель-сатирик Михаил Задорнов. Эту информацию агентству городских новостей «Москва» сегодня подтвердила телеведущая Регина Дубовицкая.

- Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная, - сказала она.

До этого о смерти писателя также сообщил телеканал РЕН ТВ, на котором выходила его передача.

Год назад, в октябре 2016 года писатель сообщал, что у него диагностирован рак мозга и ему предстоит пройти курс химиотерапии. Задорнов также известен как автор теорий об этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критиковало научное сообщество. В рамках своих путешествий писатель посещал и Вологодскую область.

 

 

Тэги: Задорнов
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Директор «Магистрали» купил памятник архитектуры в центре Вологды за 7 млн рублей
Дом, которого нет
Три «Лексуса» и две «Тойоты» «Стройиндустрии» продадут с торгов 15 ноября
Вологодская область собирается взять в кредит 1 млрд рублей
В Вологде задержали убийцу женщины, погибшей рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы
Любовь с особой жестокостью. Настя
В администрации Великого Устюга приставы за долги забрали «Toyota Camry»
В госаптеке, созданной в Вологде для доступности лекарств, оказались одни из самых высоких цен в городе
И.о. мэра Вологды Сергей Воропанов назвал чрезвычайной ситуацию со снегопадами в городе
Госконтракт на строительство первого этапа нового моста через Шексну в Череповце заключили с АО «ВАД»
08.11.2017 [Общество]

Любовь с особой жестокостью. Настя

4361
0
08.11.2017 [Общество]

Директор «Магистрали» купил памятник архитектуры в центре Вологды за 7 млн рублей

7044
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

До конца года школьники Вологды могут взять в библиотеках книги из «Почетного списка IBBY»
Причиной долгого ожидания автобусов в Прилуках в ПАТП-1 назвали рейд ГИБДД
Молоко из Вологды пришлось по вкусу москвичам
В Вытегре сотрудник «Россельхозбанка» украл со счетов клиентов 3,5 млн рублей
Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов
В Грязовецком районе работники «Русстройинвеста» через суд добились выплаты миллионных долгов по зарплате
ФОК на стадионе «Витязь» в Вологде обещают начать строить в 2018 году
 
09.11.2017 [Общество]

В госаптеке, созданной в Вологде для доступности лекарств, оказались одни из самых высоких цен в городе

3533
0
10.11.2017 [БлогоVO]

Мало места что ли?

139
0
09.11.2017 [Обзор Прессы]

Ребенку с буллезным эпидермолизом создали новую трансгенную кожу

1179
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика