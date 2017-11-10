В Грязовецком районе работники «Русстройинвеста» через суд добились выплаты миллионных долгов по зарплате

В Грязовецком районе из-за примирения сторон прекратили уголовное дело о невыплате зарплаты, возбужденное в отношении экс-директора ООО «Русстройинвест».

- Следствием и судом установлено, что в период с мая 2016 года по январь 2017 года 56-летний обвиняемый, будучи директором организации в сфере реализации нефтепродуктов, допустил невыплату свыше 2 месяцев заработной платы и иных, установленных законом выплат, 37 работникам на общую сумму 5,7 млн рублей. При этом организация имела финансовую возможность для осуществления выплат и погашения указанной задолженности, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Следователем был наложен арест на два личных автомобиля обвиняемого и имущество организации на общую сумму 5,3 млн рублей. Дело было передано в суд, но еще до окончания судебного следствия зарплату сотрудникам полностью выплатили, в связи с чем судом уголовное дело прекращено за примирением сторон.